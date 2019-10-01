شبوة.. اختتام دورة تدريبية خاصة بنظام ادارة الحالة للأطفال

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

شبوة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اختتمت جمعية تنمية المرأة اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بنظام ادارة الحالة للأطفال، نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة بدعم من منظمة اليونيسيف.



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ووفق وكالة "سبأ" استهدفت الدورة 34 مشاركا من الجهات ذات العلاقة في خمس من مديريات المحافظة، تلقوا فيها المعارف الاساسية المرتبطة بنظام إدارة الحالة للأطفال المشردين وكيفية متابعتهم وتقديم الرعاية لهم.

وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، بدعم منظمة اليونيسف لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ومساعدته في إرساء قواعد النظم الأساسية لإدارة الحالة، مشددا على ضرورة تقصي الحالات المستهدفة والعمل على حماية حقوق طفولتهم من مختلف الانتهاكات.

بدوره أوضح مدير الشؤون الاجتماعية عبدالحق صالح، استفادة اكثر من 65 مشاركا من برنامجي التدريب الأول والثاني الذي نظمه المكتب، مؤكدا استعدادهم لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية في المديريات المستهدفة وعلى مدى أربعة أشهر متتالية.