تعرف على موعد عرض الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة" في المملكة

المخرج عمرو جمال

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، منشور تابع لوزارة الترفية السعودية يكشف موعد عرض الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة"، في دور العرض السينمائية في المملكة على أن يكون العرض الأول للفيلم في الدمام ٩ اكتوبر



10 أيام قبل الزفة هو فيلم دراما يمني أُصدر في 20 أغسطس 2018، وقد أخرجه “عمر جمال| وتم اختياره كأول فيلم يمني يترشيح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويتناول الفيلم الذي يحكي عن رشا ومأمون، شابان من مدينة عدن الساحلية، حالت حرب 2015 دون زفافهما، ويحاولان باستماته إتمام مراسم الزفاف في عام 2018.

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