الصليب الأحمر يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري سيول الأمطار بتعز والحديدة 

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

جانب من مساعدات الصليب الأحمر

كتب Advertisements الحديدة تعز - الخليج 365

وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الأمطار في الحديدة و تعز.



وتضررت المئات من الأسر وفقدت مأواها بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق في الحديدة و تعز، لا سيما تلك الأسر النازحة التي تعيش في المخيمات.

وقالت لجنة الصليب الأحمر إنه وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، وزعنا مساعدات غذائية وإيوائية لـ 26,000 مستفيد من النازحين والفئات الأشد تضررا في الخوخة، المخا، الشمايتين و المعافر، في استجابة طارئة لهذه الاحتياجات الإنسانية الملحة.