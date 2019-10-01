- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
جانب من مساعدات الصليب الأحمر
كتب
الحديدة تعز - الخليج 365
وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الأمطار في الحديدة و تعز.
وتضررت المئات من الأسر وفقدت مأواها بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق في الحديدة و تعز، لا سيما تلك الأسر النازحة التي تعيش في المخيمات.
وقالت لجنة الصليب الأحمر إنه وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، وزعنا مساعدات غذائية وإيوائية لـ 26,000 مستفيد من النازحين والفئات الأشد تضررا في الخوخة، المخا، الشمايتين و المعافر، في استجابة طارئة لهذه الاحتياجات الإنسانية الملحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري سيول الأمطار بتعز والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.