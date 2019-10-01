تكريم مهندس يمني لاختراعه جهازا ذكيا يكشف عن تسرب الغاز

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

السفارة اليمنية فى المغرب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كرمت السفارة اليمنية في المغرب المهندس بسام النهاري لتفوقه وإنجازه العلمي المتمثل باختراعه جهاز ( الكاشف الذكي لتسرب الغاز والحريق).

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هذا وقد تم تسجيل الجهاز في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وحصوله على براءة اختراع من الجهات المسؤولة في المغرب.

وذكر السفير عزالدين الاصبحي "أن هذا الإنجاز العلمي يستحق التقدير والاحترام ويفتح الطريق أمام مخترع يمني شاب متميز ليقدم لبلده والعالم انجازات تسهم في تطوير البشرية ".

والجهاز بحسب شهادة التسجيل يقوم بالكشف المبكر عن تسرب الغاز بوحدة انذار ووحدات تحكم تقوم بالتحكم في أجهزة التغذية الخاصة بالغاز وقد اثنت جهات مختصه بهذا الكشف الجديد في مجال الحماية والأمن.