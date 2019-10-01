"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

حالة الطقس

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 01/10/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 02/10/2019م.



ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء غائمة الى غائمة حيث تتشكل السحب المزنية والتي يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية من صعدة شمالا الى تعز ولحج جنوباً خاصة الاجزاء المحاذية لسهل تهامة و السواحل الجنوبية ، تمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، ،شبوة ،الضالع، البيضاء ،مارب ،حضرموت وغرب الجوف).

أما في المناطق الساحلية وتحديدا السواحل الغربية، أجواء غائمة الى غائمة جزئيا تتشكل معها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها من 05 إلى 18 عقدة.

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وفي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة الى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية الممطرة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها خاصة خلال ساعات متاخرة من المساء و الصباح الباكر، والرياح جنوبية شرقية وتتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً. والرياح جنوبية غربية سرعتها تصل الى 25 عقدة.

أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً ،مع تشكل قطع من السحب الركامية المتفرقة قد يصاحبها بعض الهطولات والرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية, تتراوح سرعتها من 05 الى 20 عقدة.

وحذر المركز الوطني، الأخوة المواطنين وخاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها توخي الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية وعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.