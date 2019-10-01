قصف حوثي متجدد على مواقع "المشتركة" شرق مدينة الصالح بالحديدة

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن شن عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح مصدر عسكري ميداني عن قيام عناصر المليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة بشن عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة ، بإستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 82 وقذائف المدفعية من نوع B10 بشكل عنيف.
مضيفاً أن المليشات أطلقت عدد من القذائف المدفعية نحو مواقع القوات المشتركة في تصعيد وانتهاك منها خلال فترة الهدنة ، حيث تساقطت عدد من قذائف مدفعية الهاون بمحاذاة مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة.
وطبقاً للمصدر فقد قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف ومتكرر على مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والرشاشة من عيار 14.5 ومن عيار 12.7 ومن سلاح معدل البيكا.
كما قامت قناصة المليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص مكثفة ومتواصلة على مواقع أخرى للقوات المشتركة في ذات المنطقة.
وتأتي هذه الخروقات المتواصلة في الوقت الذي تقوم المليشيات الموالية لإيران بشن عمليات هجوم واسعة على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مناطق شمال وشرق مديرية التحيتا وجنوبها ، في إطار سلسلة الهجمات التي تشنها منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي تتضمنها إتفاقية السويد ، وتهدف المليشيات للسيطرة على المنطقة ، لكن إستماتة مقاتلي القوات المشتركة حالت دون تمكن المليشيات من إحراز أي تقدم يذكر في كافة المناطق.
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