شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : أحد أفراد أسرة ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يباغت محمد بن سلمان بتصرف مثير عند مصافحته .. والأخير يفاجئ الجميع برد عاجل وغير متوقع..(فيديو ناري) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كانت ردة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم سريعة وغير متوقعة، وذلك اثناء زيارته لتقديم واجب العزاء إلى اسرة اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان.

وعند سلامه على افراد اسرة الفغم حاول بعضهم تقبيل ركبته إلا ان ردة فعله كانت سريعة وهي برفعهم ومنعهم من ذلك. جديد الحدث أونلاين: Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : أحد أفراد أسرة ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يباغت محمد بن سلمان بتصرف مثير عند مصافحته .. والأخير يفاجئ الجميع برد عاجل وغير متوقع..(فيديو ناري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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