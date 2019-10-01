غريفيث يلتقي زعيم المتمردين الحوثيين ويبحث معه عددا من الملفات

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
غريفيث
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الخليج 365 ـ صنعاء
التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
وكان غريفيث قد وصل إلى العاصمة صنعاء في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019.
وقال الناطق باسم المليشيا الحوثية، محمد عبد السلام، إن غريفيث ناقش مع الحوثي أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية.
وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي بالأردن لوكالة "الأناضول" التركية إن "غريفيث وصل مع مساعده معين شريم، صنعاء، قادما من العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه الدائم".
وأكد المصدر، الذي فضب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "المبعوث سيبحث مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى، ملفات أبرزها التهدئة الجزئية في بعض الجبهات الحدودية".
وتابع أن "غريفيث سيناقش سبل الدفع قدما من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن".
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