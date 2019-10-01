حضرموت.. اختتام دورة إجراءات التقاضي للقانونيات في المكلا

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
اختتام دورة إجراءات التقاضي للقانونيات في المكلا
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الخليج 365 ـ متابعات
اختتمت اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019، دورة اجراءات التقاضي للقانونيات في اكار مشاريع الانعاش المبكر لتأهيل المرأة (مهنتي2) الممول من مؤسسة صلة للتنمية.
وبحسب وكالة "سبأ" فقد أشاد رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، بالبرنامج الذي يسهم في رفع قدرات المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة وتحفيزها على الانخراط في السلك القضائي كمحامية في قضايا الأحوال الشخصية.
من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف أن البرنامج يهدف إلى إعداد محاميات كأول برنامج نوعي على مستوى اليمن.
ولفتت بامطرف إلى أن البرنامج يتم بمشاركة 14 من طالبات المستوى الرابع من كلية القانون بجامعة حضرموت.
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