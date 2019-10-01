- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
المقاومة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وفي قت سابق اليوم قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأكدت المصادر أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف مدفعي على مواقع للمليشيا في مديرية منبه الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.