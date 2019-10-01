شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يعلنون القاء القبض على اللواء "عسيري" الناطق السابق لقوات التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تداول ناشطون تابعين لمليشيات الحوثيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك ومضلل يظهر عناصر حوثية وهي تقوم بمسرحية هزيلة تعلن فيه عن القاء القبض على اللواء احمد عسيري ناطق قوات التحالف العربي السابق.

وتعتمد مليشيات الحوثيين في استخدام الاعلام التابع لها لترويج اخبار وانتصارات وهمية من اجل رفع معنويات أنصارهم المنهاره وخلق بطولات لا وجود لها على الواقع.

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وسبق ان فبركت مليشيات الحوثيين عن تمكنها من اسر 3 ألوية من قوات الجيش الوطني بالإضافة الى عسكريين سعوديين في معركة بمديرية كتاف في صعدة.

وعلق متحدث التحالف العقيد تركي المالكي، على رواية الحوثيون حول العملية الهجومية التي زعمت تنفيذها ضد قوات الجيش الوطني وكتائب تابعة للجيش السعودية.

وفي مطلع رده على سؤال حول حقيقة ما جرى في كتاف، من عملية أسر وسيطرة، أجاب المالكي، بأن هناك تضليل إعلامي كبير تمارسه ميليشيا الحوثي، ويأسف لإنخراط الإعلام الدولي في التماشي مع هذا التضليل.

وأشار المالكي، إلى أن ميليشيا الحوثي تعرضت لكثير من الخسائر، منها قتل نحو 1500 عنصر في هذه المحاولة للإلتفاف على الجيش اليمني، وتدمير نحو 250 عربة عسكرية.

وأضاف بأن ما جرى، سبق الحديث عنه في موتمر صحفي بتاريخ 26 اغسطس وكذلك تحدث عنه الجيش اليمني، ولاداعي للحديث عنه، والتماشي مع الكذب والتضليل الحوثي، الذي دأب على الاكاذيب ومنها على سبيل المثال الحديث عن تعطيل عدد من المطارات السعودية، والتي كشفت زيف ما يقولون.

وأضاف “إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة