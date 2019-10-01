شكرا لمتابعة خبر عن السيد" ينقلب على الإمارات (صورة + تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - "

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علنت قوات الجيش الوطني ، أمس، انضمام المئات من العناصر الموالية للإمارات في لحج إلى صفوفها. جاء ذلك بعد يوم على تهديد قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتمرد ، بتحريك قاعدة العند ضد قوات الجيش في لحج. ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر عسكرية إن 300 عنصر من مليشيات " الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، في لحج انشقوا فعلياً، وأعلنوا انضمامهم لقوات الجيش . ويعد اللواء الخامس التابع لمليشيات " الإنتقالي " المدعوم إماراتياً، أبرز الألوية التي سيطرت على شمال عدن أثناء تمردها، في أغسطس الماضي. ويقود اللواء الخامس التابع لمليشيات " الإنتقالي " المدعوم إماراتياً، صالح السيد، المُعين من الإمارات مديراً للأمن في لحج، وكان قائد ما يسمى الحزام الأمني سابقا في المحافظة. وشهد اللواء، الأسبوع الماضي، مواجهات بين أتباع السيد وقائد "الحزام الأمني" الجديد، جلال الربيعي، وذلك عقب إيعاز الإمارات للربيعي بالسيطرة على اللواء المنتشر شمال عدن، عقب تهديد السيد بالانضمام إلى قوات الجيش الوطني ، رداً على رفض الإمارات صرف مرتبات عناصره. ويأتي انقلاب سيد لحج مع استمرار تمرد سيد أبين “عبداللطيف السيد”، على قرار الإمارات تغييره من قيادة "الحزام" هناك.