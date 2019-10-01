شكرا لمتابعة خبر عن اعلان حالة طوارئ عقب انفجار عنيف هز صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هز انفجار عنيف شرق العاصمة صنعاء تبعه إطلاق نار كثيف وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وقالت مصادر محلية إن الانفجار وقع شارع خولان وأن المعلومات الاولية تفيد بانه ناجم عن عبوة ناسفة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو" عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل) عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد Advertisements عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !! عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة) وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهرت عربات تابعة لمسلحي الحوثي إلى موقع الانفجار وقامت بإغلاق المنطقة وإعلان حالة الطوارئ. وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين استحدثوا نقاط عسكرية في الاحياء والشوارع المحيطة بشارع خولان وعدد من الاحياء بالعاصمة صنعاء

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