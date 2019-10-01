شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حالة من الصدمة فنانة مصرية شهيرة تتحول إلى رجل: "أحمدك يا رب حققت حلمي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

حالة من الصدمة عاشها متابعو الفنانة المصرية ميس حمدان متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها تحولّت فيها إلى رجل من خلال فلتر على تطبيق سناب شات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو" عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل) عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد Advertisements عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !! عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة) وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد علّقت ميس على صورتها بالقول ” يا نهار أسود و منيل بنيله ايه فلتر سناب العجيب ده أنا في حاله صدمة مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد و أنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل احمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا”. وأثارت ميس ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمّ تناقل صورتها كثيراً في الساعات الأخيرة.

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