شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صورة حديثة من عدن تكشف عن حال العاصمة المؤقتة في عهد المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مرعبة لمدينة عدن جنوب اليمن في عهد ما يسمى بالمجلس الانتقالي ، الذي قام في بداية أغسطس الماضي بتمرد مسلح على الدولة بدعم من الإمارات العربية المتحدة .

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ويظهر في الصورة مواطنون وهم عالقون في مخلفات مياه الأمطار الراكدة وقد اختلطت بمياه المجاري والقمامة .

هذا وتعيش مدينة عدن اسوأ عهد لها حيث تغيب الحكومة والسلطة المحلية عن المدينة نتيجة التمرد الذي قام به " الانتقالي " بدعم إماراتي والذي أفضى إلى سيطرته على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ونهبها لكافة مواردها دون أن يقدم أي خدمة للمواطنين أو يرفع عنهم الضرر عن شوارع المدينة .

ويتخوف المواطنون من إنتشار الأمراض والأوبئة نظرا لتكدس القمامة وركود مياه الأمطار دون أن يحرك "الإنتقالي " المدعوم إماراتياً، ساكنا تجاه هذا الوضع المرعب.