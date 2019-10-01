شكرا لمتابعة خبر عن زعيم عربي دفع 16 مليون دولار ”هدايا“ لحسناء تصغره بعشرين عامًا "صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قدم أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب أفريقيا، بعدما جمعته بها علاقة رومانسية والتقى بها في منتجع فاخر في سيشيل.

وذكرت الصحيفة أن الحريري لم يكن في منصبه حين بدأ بتحويل الأموال للعارضة الجنوب أفريقية كانديس فان دير مروي عام 2013 بحسب وثائق قضائية حصلت عليها الصحيفة، أفادت أن تحويل الأموال لم ينتهك قوانين أي من لبنان أو جنوب أفريقيا.

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وتشير الصحيفة إلى أن الكشف عن تلك الهدايا الباهظة التي قدمها الحريري للموديل التي تصغره كثيرًا في العمر جاء في مرحلة صعبة لرئيس الوزراء اللبناني الذي يعتبر أبرز سياسي سني في لبنان وحليفًا للولايات المتحدة، حيث تراجعت امبراطوريته السياسية وتوقفت مجموعة شركات عائلته ”سعودي أوجيه“ عن العمل في عام 2017 فيما تكافح وسائل الإعلام التابعة له لدفع رواتب موظفيها.

وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من وجود توترات واحتجاجات سياسية في لبنان نتيجة المطالبة بإصلاحات اقتصادية، إلا أنه لا يوجد بينها وبين هدايا الحريري للعارضة أي رابط، لافتة إلى أنه من الأثرياء بما يكفي لدفع المبالغ بنفسه.

وقدرت مجلة ”فوربس“ صافي ثروة الحريري – وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء – في عام 2013 بنحو 1.9 مليار دولار ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المصالح التجارية التي ورثها بعد اغتيال والده رفيق الحريري، الذي شغل أيضًا منصب رئيس الوزراء عام 2005.

وتقول الصحيفة إن التحويلات البنكية إلى فان دير ميروي لم تكن بين فترتي ولايته كرئيس للوزراء، بل كان في حينه رئيس حزبه السياسي “تيار المستقبل”، وكان يبلغ من العمر 43 عامًا عند أول عملية تحويل عام 2013، فيما كانت هي بعمر الـ20. وسبق لفان دير ميروي أن ظهرت في إعلانات ترويجية لمشروبات الطاقة وملابس سباحة، وكان دخلها السنوي المعلن لا يتجاوز 5400 دولار، ثم في أيار 2013 ارتفعت أصولها فجأة بفضل تحويل 15 مليون دولار من بنك لبناني