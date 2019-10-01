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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــاجل: شاهد أول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء “عبدالعزيز الفغم” .. وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت !

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت الصور، المنزل الذي كان يوجد به عبدالعزيز الفغم قبل أن تتم تصفيته، حيث شوهدت بعض الدماء على

وبث ناشط سعودي يدعى خالد بن عبد العزيز، مقطع فيديو عبر ”تويت ر“، أظهر منزل فيصل السبتي من الخارج، الذي تم فيه الغدر بحارس الملك الراحل، وكتب يقول ”قبل قليل كنت أتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

​​​​​​وقال ناشطون في تعليقهم على الصور والفيديو المتداول لمنزل السبتي انه يرجح ان الجاني اطلق الرصاص الاولى على الفغم وهو مرورة بالطارود الذي تظهر فيه الدماء .

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وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



