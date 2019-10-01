الاكثر مشاهدة - ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة تعيينه بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة تعيينه بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إن رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، قررت اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

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وأشاد طيف من السعوديين بقرار اختيار المسفر معتبرين أنه خير خلف لخير سلف، في إشارة إلى الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

وقال المغرد عبدالعزيز الفدغوش: ”نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف“.

وقال المغرد صالح آلسليمان: ”نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن“.

وقال المغرد أبوداهش محمد بن سعيد: ”يستاهل يخدم ملك يخدم الحرمين. ألف مبروك للعميد سعد بن مسفر القحطاني قائد قوة الحرس الخاص بديلًا عن #اللواء_عبدالعزيز_الفغم رحمه الله“.

وقال المغرد عبدالله بن حمد: ”أبارك لابن العم بل أخي سعادة العميد سعد بن مسفر بن بداح ابن حلاص الحواصله ال عاطف القحطاني بمناسبة تكليفه قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم اللهم اجعلها عونًا له على الطاعة واجعله نافعًا لدينه ومليكه ووطنه“.