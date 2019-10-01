شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين. وقال مكتب المبعوث الخاص لليمن، في بيان له، عقب وصوله صنعاء، أن غريفيث أثنى مرة أخرى على إطلاق سراح المحتجزين الأحادي الجانب الذي قام به الحوثيون أمس. Advertisements وقال غريفيث “تساعد مبادرات كهذه على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام”. وأعرب المبعوث الخاص عن أمله في أن يحثّ ذلك الأطراف على تجديد التزامها بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في استوكهولم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.