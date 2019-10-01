شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في مسرح الجريمة والمستشار السياسي يكشف عن شخصين سيلحقان بالفغم قريبا (أسماء الخلية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في مسرح الجريمة والمستشار السياسي يكشف عن شخصين سيلحقان بالفغم قريبا (أسماء الخلية)

كشفت مصادر سعودية، تفاصيل تصفية اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصي، بعد اجتماع جرى مع مجموعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهو الامر الذي يفند الرواية الرسمية حول مقتل أمهر الحراس في العالم على يد صديق له على إثر خلاف شخصي!

وزعم حساب “مستشار سياسي” وهو حساب سعودي شهير بالتسريبات الاعلامية، في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إن الفغم لم يقتله صديق له بل كانوا متجمعين في المكان المقرر حسب الاتفاق مع مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز فتم تصفيته بسبب انكشاف العملية).

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الفغم لم يقتله صديق له بل كانو متجمعين في المكان المقرر حسب الإتفاق مع مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز فتم تصفيته بسبب إنكشاف العمليه

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٤:٠٣ ص - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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٧٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وأضاف “مستشار سياسي” قائلاً :” إن الفغم كان المعوق “رقم واحد” الذي يقف بوجه بن سلمان في الحجر على الملك وعزله وتصفيته ولم يستجب لمطالب بن سلمان في عدم التدخل …فتم تصفيته “.

مستشار سياسي@mustasharsiasi

· 20 س

الفغم لم يقتله صديق له بل كانو متجمعين في المكان المقرر حسب الإتفاق مع مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز فتم تصفيته بسبب إنكشاف العمليه

مستشار سياسي@mustasharsiasi

كذلك الفغم كان المعوق رقم واحد الذي يقف بوجه بن سلمان في الحجر على الملك وعزله وتصفيته ولم يستجب لمطالب بن سلمان في عدم التدخل ...فتم تصفيته

٧٢

٤:١٤ ص - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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٥٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وقال “حساب مستشار سياسي”، إن ولي العهد محمد بن سلمان كان متخوفاً من الفغم ويشك في نواياه في الوشاية به في اقرب فرصه ممكنه والمشاركة في تدبير انقلاب عليه مع الأمراء المعارضين .. وكذلك الخوف من هربه إذا ما وجد الفرصة وتسريبه معلومات عن عملية قتل خاشقجي تؤثر بشكل سلبي جدا على مستقبل بن سلمان، بحسب زعمه.

مستشار سياسي@mustasharsiasi

بن سلمان كان متخوف من الفغم ويشك في نواياه في الوشايه به في اقرب فرصه ممكنه والمشاركه في تدبير إنقلاب عليه مع الأمراء المعارضين .. وكذلك الخوف من هربه إذا ما وجد الفرصه وتسريبه معلومات عن عملية قتل خاشقجي تؤثر بشكل سلبي جدا على مستقبل بن سلمان

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٤:٥٣ ص - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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٦٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وزاد المستشار السياسي قائلاً :” فريق الإغتيالات الذي شكله بن سلمان يتمتع بالغباء ..صحيح لم يكن من الممكن إعتقال الفغم بسبب ولاءه التام للملك ..ولكن طريقة تصفيته غبيه جدا.. فكان الأوجب إستخدام وسائل أخرى..كحادث مروري ..ولكن بن سلمان يصر على ترك دلائل تدينه ومنفذي العملية لم يتمكنوا من قتل جميع من كانوا مع الفغم “.

مستشار سياسي@mustasharsiasi

فريق الإغتيالات الذي شكله بن سلمان يتمتع بالغباء ..صحيح لم يكن من الممكن إعتقال الفغم بسبب ولاءه التام للملك ..ولكن طريقة تصفيته غبيه جدا..فكان الأوجب إستخدام وسائل أخرى..كحادث مروري ..ولكن بن سلمان يصر على ترك دلائل تدينه ومنفذي العمليه لم يتمكنو من قتل جميع من كانو مع الفغم

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٥:٠٨ ص - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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٩٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وزعم الحساب الشهير على أن الفغم كان منزعج من بن سلمان ويخطط مع مجموعة “حي الصحافه” على تصفية بن سلمان فتم التخلص منه قبل البدء بتنفيذ العملية ..عبد الرحمن العساكر وبدر العساكر على المحك “.!

مستشار سياسي@mustasharsiasi

· 20 س

ردًا على @mustasharsiasi

سبق وقلت ان الفغم سيقتل ..وسبق وقلت ان الفغم تحت المراقبه وصلاحياته حددت ومنع من السفر ...اكثر من حارس مقرب تم تصفيتهم

مستشار سياسي@mustasharsiasi

الفغم كان منزعج من بن سلمان ويخطط مع مجموعة حي الصحافه على تصفية بن سلمان فتم التخلص منه قبل البدأ بتنفيذ العمليه ..عبد الرحمن العساكر وبدر العساكر على المحك

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٤:٠٠ ص - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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٣١ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وفي سياق متصل قالت مصادر سعودية إن استنفار أمني وتطويق لقصر السلام في جدة، إضافة إلى الديوان الملكي بالرياض، عقب الحادثة التي حاول النظام ترويج أنها جنائية وعلى خلفية خلاف شخصي تم قتل الفغم.