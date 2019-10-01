شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الفغم وثلاث روايات عن الحادثة أهمها وأقربها للتصديق هي الرواية الاماراتية..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول الدكتور أسامة فوزي ، عن الروايات الخاصة بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، وأهم تلك الروايات واقربها للتصديق.

ففي مقطع فيديو رصده محرر"بويمن" تطرق الدكتور اسامة فوزي إلى الرواية الأولى وهي الرسمية التي قالت إن الفغم قتل برصاص صديقه اللواء ممدوح آل علي.

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لكنه شكك بصحة الرواية الرسمية، نظرا لركاكتها التي غلفت الموضوع بقتل الجاني والمجني عليه، ما يؤكد محاولة طمس أي دليل يكشف حقيقة الرواية الرسمية.

الرواية الثانية، قال فوزي إنها وصلته من مصدر سعودي، تزعم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يحتجز والده الملك سلمان. وأن الفغم له علاقة شخصية مع الملك سلمان، وهو الوحيد الذي يمكن الوصول إلى الملك سلمان من خلاله دون الرجوع إلى محمد بن سلمان.

وتذكر الرواية أن الفغم أخبر الملك سلمان، ان الحوثيين شنوا عملية كبرى في نجران وأسروا مئات الجنود السعوديين وغيرها من القضايا التي تسبب بها بن سلمان.. ما تسبب بغضب الملك سلمان وإصداره أوامر بإحضار نجله محمد ، وهو ما دفع الأخير للتخلص من الفغم.

تفاصيل أخرى مثيرة، مع التطرق للرواية الإماراتية تجدونها في الفيديو أدناه: