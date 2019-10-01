شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سعودية، تفاصيل تصفية اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصي، بعد اجتماع جرى مع مجموعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهو الامر الذي يفند الرواية الرسمية حول مقتل أمهر الحراس في العالم على يد صديق له على إثر خلاف شخصي!

وزعم حساب “مستشار سياسي” وهو حساب سعودي شهير بالتسريبات الاعلامية، في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إن الفغم لم يقتله صديق له بل كانوا متجمعين في المكان المقرر حسب الاتفاق مع مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز فتم تصفيته بسبب انكشاف العملية).

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وقال “حساب مستشار سياسي”، إن ولي العهد محمد بن سلمان كان متخوفاً من الفغم ويشك في نواياه في الوشاية به في اقرب فرصه ممكنه والمشاركة في تدبير انقلاب عليه مع الأمراء المعارضين .. وكذلك الخوف من هربه إذا ما وجد الفرصة وتسريبه معلومات عن عملية قتل خاشقجي تؤثر بشكل سلبي جدا على مستقبل بن سلمان، بحسب زعمه.