شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان خلفا للواء الفغم .. شاهد من يكون وعلاقته بـ سعود... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن رئاسة الحرس الملكي قررت تعيين بديل من اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم، قائدا لقوة الحرس الخاص، والذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي.

وقالت وسائل الإعلام إن "رئاسة الحرس الملكي قررت، اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم"، الذي قتل في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص اعتباراً من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

​​وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.