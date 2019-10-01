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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد قبول السعودية مبادرة المشاط وتفاهمات لانها الحرب ..طرد الحكومة الشرعية من السعودية ومهلة 4 ايام فقط لكل الوزراء والمسؤوليين لمغادرة الرياض



دعت جماعة الحوثي السعودية إلى تظافر وبلورة الرغبة المشتركة لتجنيب البلدين المزيد من المخاطر الإضافية.

جاء هذا في تعليق لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا حسين العزي، حول تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وقال العزي في تغريدة على تويتر:" إن مبادرة -المشاط – رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي- وتصريحات ولي العهد السعودي تمثل في مجملها بارقة أمل وخطوة شجاعة على طريق استعادة السلام المنشود للجميع".

وأضاف" من المهم أن تتظافر الجهود لبلورة هذه الرغبة المشتركة الى خطوات عملية تنمّي هذه الإيجابية وتجنب الشعبين الشقيقين والمنطقة ككل المزيد من المخاطر الإضافية".

وفي هذ السيق أكدت صحيفة محلية، بأن توجيهات رئاسية صدرت بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق بغضون أربعة أيام.

وقالت صحيفة “عدن الغد” بأنها علمت من مصادر حكومية موثوقة بهذه التوجيهات والتي قضت بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق.وأوضحت مصادر الصحيفة، أن القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وأمنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وأبين.



