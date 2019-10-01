حضرموت: العمل على تنفيذ 60 مشروعا بمديريات الوادي من مبيعات النفط

قالت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، إنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في مديريات وادي حضرموت والصحراء بتكلفة تقارب 25 مليون دولار ممولة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط.

وتشمل 15 مشروعا صحيا و13 تعليميا ومشروع كهرباء وخمسة مشاريع تعليم عالي ومشرعين تعليم فني وخمسة مشاريع طرق و11 مشروع مياه وغيرها من المشاريع في مجال الرياضة والثقافة.

ونقلت الوكالة عن وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، قوله، إن" المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا تم اعتمادها من خلال قائمة المصفوفة المرفوعة من مديري عموم المديريات والمكاتب الوزارية المختصة باعتبارها مشاريع ذات أولوية وضرورية، وتم إنزالها في مناقصات عامة وشفافة تقدم لها العديد من شركات المقاولات المحلية".

ولفت إلى أنه تم توزيع نسبة المشاريع بطريقة مرنة ومتساوية بين كافة المديريات، وفق آلية العمل المتفق عليها بهذا الخصوص.

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وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن مجموعة أخرى من المناقصات لعدد من المشاريع في قطاع الكهرباء والتعليم الجامعي والصحة.

وأكد ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تبذل قصارى جهدها من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنه مما تتحصل عليه من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.

يشار إلى أن محافظة حضرموت (شرقي اليمن) تحصل على نسبة 20% من مبيعات النفط.

وكان محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، أعلن أمس، استئناف عملية تصدير النفط الخام، عقب تلبية الحكومة لمطالب السلطة المحلية بالمحافظة. بعد توقف 13 يوما، احتجاجًا على "تنصل" الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة.

