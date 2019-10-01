كل ركابها عادوا بالسلامة.. وصول السفينة المفقودة إلى أرخبيل سقطرى

أعلنت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى وصول سفينة مفقودة إلى الجزيرة بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة إحدى السفن إلى الأرخبيل.

وكانت السفينة التي تحمل اسم (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر وعلى متنها نحو 50 راكباً إلى واجهتها سقطرى قبل أن يتعرض محركها لخلل فني.

وكان في استقبال العبري التي وصلت مساء أمس، في ساحل قلنسية وكيلا المحافظة رائد الجريبي والعميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.

