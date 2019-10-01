أعلنت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى وصول سفينة مفقودة إلى الجزيرة بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة إحدى السفن إلى الأرخبيل.
وكانت السفينة التي تحمل اسم (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر وعلى متنها نحو 50 راكباً إلى واجهتها سقطرى قبل أن يتعرض محركها لخلل فني.
وكان في استقبال العبري التي وصلت مساء أمس، في ساحل قلنسية وكيلا المحافظة رائد الجريبي والعميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ركابها عادوا بالسلامة.. وصول السفينة المفقودة إلى أرخبيل سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.