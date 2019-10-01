غلاب: الإخوان يعملون بوجهين علني رزين وخفي يخدم مصالح التنظيم الدولي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

نجيب غلاب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، الإعلام الموازي للإخوان فاشي النزعة، وفيه عنصرية تنظيمية عمياء وفي الوقت نفسه يشتغلون كانتهازيين ممولين من أي كان وفق حسابات مرتبطة بالتنظيم وحاجاته ومخططاته



Advertisements

ولفت إلى أن رموزهم تعمل بوجهين، علني رزين، وخفي يخدم مصالح التنظيم الدولي، ويعملون كمنظومة أمنية متعددة العناقيد مرتبطة بعمود فقري سري.

ولفت غلاب، عبر حسابه على موقع تويتر، إلى أن الإعلام الموازي للإخوان أهم من الإعلام الرسمي، وتتوحد الوجهة عند الأزمات أو لأحداث نقلة نوعية لصالح التنظيم أو يواجه مخاطر.

وأشار إلى أن الحلقات القيادية العليا تظل مراوغة وتقود المعركة لتحصيل الأرباح أو إعاقة ما يرونه خطرا، ويشتغلون بأذرع معلنة وخفية في كافة الجوانب كأي باطني باحث عن حكم وثروة.