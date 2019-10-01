الهلال الأحمر الإماراتي يسعي لمكافحة الأوبئة.. ومواطنون يعلقون (فيديو)

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كتب الخليج 365_متابعات

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة شاملة لمدينة المخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي. وعبر المواطنون، عن سعادتهم للجهود التى يبذلها أعضاء هيئة الهلال الأحمر داخل الأراضي اليمنية، لافتين إلى خطة الهيئة للوصول إلى النظافة المستدامة.



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