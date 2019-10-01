غريفيث داخل اليمن للمشاورات (فيديو)

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، صباح اليوم الثلاثاء، إلى صنعاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا. وأفادت مصادر صحفية أن المبعوث الأممي سيبحث خلال لقائه قادة مليشيا الحوثي الانقلابية ردها بشأن مقترح أممي معدل حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة.



كما سيناقش غريفيث في هذه الزيارة العمل على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وكذلك تحركاته لاستئناف المفاوضات.

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