مراسل الغد المشرق يصف قرارات وزير الداخلية بـ "الكارثية"

صلاح العاقل - مراسل الغد المشرق

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وصف مراسل الغد المشرق، صلاح العاقل، عبر فضائية الغد المشرق، اليوم الثلاثاء، قرارات وزير الداخلية أحمد المسيري بـ “الكارثية”، تعليقاً على قرار إيقاف العمل بمصلحة الجوازات والهجرة والأحوال المدنية من عدن، مُضيفاً أن ما تم هو أحد القرارات المجحفة التي اتخذتها الحكومة المتخبطة مؤخراً. وأضاف مراسل الغد المشرق، خلال حديثه، أن الغرض من القرارات محاصرة الجرحى وأبناء المناطق الجنوبية ووقف أحوال المدنيين والحرمان من أبسط الحقوق المدنية.



وأوضح العاقل، أن هذا القرار كان متزامنًا مع قرار آخر أصدره وزير النقل وحاول من خلاله إغلاق الرحلات الجوية عبر مطار عدن إلا أنها قوبلت برفض من جانب قوات التحالف العربي، مؤكدًا أن الميسري يحاول أن يجري عقابًا جماعيًا لأبناء المناطق الجنوبية، “وأكثر المتضررين من تلك القرارات هم الجرحى الذين لازالوا يشاركون قوات التحالف في القتال ضد المليشيا الانقلابية في جبهات القتال المشتركة في الضالع والساحل الغربي، وفي الجبهات الممتدة حتى في المناطق الشمالية”.

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