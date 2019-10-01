الحوثية تفرض إجراءات رقابية على عملاء البنوك وشركات الصرافة بصنعاء

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب صنعاء - الخليج 365

كشفت مصادر مصرفية في صنعاء رضوخ البنوك والمصارف لضغوط مليشيا الحوثي، بعد أن أغلقت 6 شركات تحويل أموال لفترة مؤقتة. بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".



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وأوضحت المصادر "أن المليشيات سمحت للشركات والبنوك باستئناف الحوالات مقابل الالتزام بالتعليمات الجديدة المتمثلة في تقديم معلومات كاملة عن العملاء وأصحاب الحسابات البنكية، ومن ضمنها مصدر الأموال والدخل والأقارب، وضمان إقامة من عمدة الحي".

واعتبر مراقبون أن المعلومات التي يطلبها الحوثيون تنتهك خصوصية العميل وتعرض حياته للخطر بعد أن تجاوزت مهمتها من الجانب المصرفي إلى التجسس والمخابرات.

وفي الآونة الأخيرة، عمد أصحاب الأموال، خصوصا رجال الأعمال، إلى سحب أموالهم من البنوك وشراء عقارات وأصول جاهزة خوفا من تعرضها للنهب أو إفلاس البنوك نتيجة الممارسات الحوثية.