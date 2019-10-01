الدبيش: نواجه مليشيا الحوثي وأخرى تتستر بعباءة الشرعية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش: ”إن المقاومة لا تواجه ميليشيات الحوثيين فحسب، فهناك ميليشيات أخرى تتسر بعباءة الشرعية ومنها تلك الجماعات الإخوانية التي لا تمثل الجيش الوطني ”.



وتابع في حديث لـموقع “إرم نيوز“ : ”اليوم مر نحو شهر كامل ولم نر أي اسم أو رقم عسكري للجنود المزعومين الذين يقال إنهم تعرضوا لقصف إماراتي ، وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء عصابات ميليشياوية لاتقل خطورة عن ميليشيات الحوثي وربما أكثر بشاعة لأنهم يلبسون لباس الشرعية ، ويعيشون في أوساطنا بينهم نافذون ووزراء وآخرون في مناصب مرموقة“.

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وذكر الدبيش أن ”القصف لم يستهدف جنودًا في الجيش الوطني وإنما كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين فتحت السجون في عدن ولحج وأبين وحتى شبوة وأطلقوا المئات من الإرهابيين الذين قبضت عليهم ألوية الحزام والنخبة الشبوانية خلال الفترة الماضية“.

وزاد: ”قامت تلك الأطراف الإخوانية بتسليح هذه العصابات الإرهابية بعد تهريبهم ووجهتهم صوب أبين وعدن لاجتياحها لإعادة الإرهاب إلى هذه المدن ، فهذه الجماعات والأطراف لا يمكنها العيش إلا على الفوضى والتوتر ، وتم كشف المخطط في وقت مبكر“.

وذكر الدبيش أن ”الدور الذي تقوم به دولة الإمارات داخل اليمن دور كبير جدًا سواءًا عسكريًا أو إغاثيًا أو تنمويًا ، وما يقال ضد الإمارات ماهو إلا أجندات خارجية أصبحت مكشوفة“ .

وجدد الدبيش مطالبته لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية اليمنية ”بنشر أسماء وأرقام هؤلاء الجنود المزعومين الذين تدعي الشرعية أنهم ينتمون للجيش الوطني، رغم أننا متأكدون أنها لن تستطيع ذلك ، لأن هؤلاء يمثلون القاعدة وداعش“.