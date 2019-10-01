أمن تعز يلقي القبض على متهم بجريمة قتل في أقل من 24 ساعة من الجريمة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أمن تعز

كتب تعز - الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على المتهم بقتل المواطن نبيل سعيد قاسم الحمادي "يعمل سائق باص دايو أجره" يحمل لوحة معدنية برقم (14650/4) بعد أقل من 24 ساعة من ارتكاب جريمة القتل.

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وكانت شرطة تعز قد تلقت بلاغا في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 29/9/2019 بوقوع جريمة قتل في سائلة عصيفرة، بعد تعرض المواطن نبيل الحمادي لطلقة نار من مسدس، أصابته من خلف رأسه ونفذت من العين.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الجريمة حتى تمكنت من الوصول إلى الجاني وإلقاء القبض عليه مع شخص آخر متهم بدفعه لارتكاب جريمة القتل.