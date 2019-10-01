زيارة تستغرق يومين.. جولة جديدة من المشاورات

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

وصل مارتن غريفيثس، المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى صنعاء، في زيارة تستغرق يومين، حسب مصادر رسمية.

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وتأتي تلك الزيارة التي أعلنت عنها البعثة الأممية على حسابها على تويتر، في إطار جولة جديدة لغريفيثس في محاولة تنشيط المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية في ظل تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم نتيجة تعنت الحوثي وعدم التزامه بالهدنة، وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، وفتح ممرات للمساعدات الانسانية.

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي، كشف مسؤولون أمميون، في وقت سابق الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا، دخول العبيد أحمد العبيد، وهو مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.