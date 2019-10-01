الكويت تسلم مفوضية اللاجئين تبرعا ماليا لدعم اليمن

سلمت الكویت الیوم الثلاثاء تبرعا مالیا بقیمة 12 ملیون دولار لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین في مسعى للمساھمة في دعم برامجھا الإنسانیة في الیمن ، حسبما نشرت وكالة كونا للانباء . وقال مدیر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین سلفادور لومباردو عقب لقاء مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى بجنیف السفیر جمال الغنیم لتسلم التبرع إن المخصصات الكویتیة ستوجھ للتعامل مع ازمات النازحین داخلیا. وأشاد المسؤول الأممي بالدعم "السخي" الذي تقدمھ الكویت لتمویل برامج مفوضیة اللاجئین بالیمن موضحا أنھا تعمل على توفیر المأوى المناسب للنازحین الى جانب ایضا رعایة اللاجئین القادمین الى الیمن من الصومال ومنطقة القرن الافریقي حیث یعیشون في مخیمات ویحتاجون ایضا الى الدعم بكل انواعھ.



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