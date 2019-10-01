شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : بصورة مفاجئة اذهلت الجميع .. اللواء عبدالعزيز الفغم يظهر الآن وسط مدينة جدة "شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ودعت محافظة جدة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- ،بعرض صورته على أكبر شاشة تلفزيونية على طريق الملك عبدالعزيز. ويأتي عرض صورة اللواء المغفور له على الشاشة العملاقة، إبرازًا لمدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له. جديد الحدث أونلاين: Advertisements يذكر أن اللواء الفغم قد توفي بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين صديق قديم له في منزل أحد أصدقائه بجدة.

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