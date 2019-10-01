أبناء قبيلة آل فاضل بالعود يفندون تزييف مليشيا الحوثي "نص البيان"

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-إب

أصدر أبناء قبيلة أل فاضل بمديرية العود بمحافظة إب بيانا كشف زيف ادعاءات مليشيا الحوثي وفقا لما اورده ما أورده ما يسمى "مركز الإعلام الأمني لمحافظة إب".



وأورد البيان مطالب أبناء العود من آل فاضل، معرجاً على تفاصيل ما حدث في منطقتين هناك على أيدي مليشيات الحوثي التي تحاول إلصاق تهم الإرهاب على أبناء القبيلة في صورة جعلت الجميع يسخر من الادعاءات التي وردت في البيان الحوثي.

وفيما يلي تنشر "خبر" للأنباء نص البيان:

لقد وقف الجميع على الكارثة التي ارتكبت بحق أبناء العود من مداهمة القرى المأهولة بالسكان والبيوت المليئة بالنساء والأطفال تحت جنح الظلام وذلك يوم الاثنين 24 محرم 1441ه الموافق 23 سبتمبر 2019م؛ وما بلغ إليه الحقد والإجرام بالعصابة الإجرامية؛ حيث قامت بإطلاق النار على كل ما تشاهده أمامها فلم تسلم منهم الحيوانات حيث قتلوا الأبقار وغيرها، في جريمة مكتملة الأركان لم يسبق أن شهدت المنطقة مثلها.

وبعد مضي أربعة أيام، وعلى وجه التحديد الجمعة مساء 28 محرم1441ه الموافق 27 سبتمبر 2019م تفاجأ الجميع بظهور جهة تسمى بـ(مركز الإعلام الأمني لمحافظة إب) أصدرت بيانا ذكرت فيه أنها نفذت عملية مداهمة لوكر داعش في العود (منطقة البطحاء – بيت فاضل) ووصفت تلك الجريمة المروعة بـ(العملية الناجحة)؛ وذكرت أنه نتج عن العملية: قتل اثنين من أعضاء تنظيم داعش، واعتقال ثلاثة من نفس التنظيم، وضبط كميات من السلاح والمتفجرات بحوزتهم.

فكان لا بد من إطلاع الرأي العام على الحقيقة، وكشف زيف ما أورده ما يسمى بـ(مركز الإعلام الأمني) وتفنيد تلك الافتراءات ودحضها وكشف عوارها وبيان بطلانها؛ وذلك من خلال الآتي:

أن البيان التضليلي حصر عمليته في (البطحاء – بيت فاضل) ووصفها بالناجحة، وأنها أسفرت عن سقوط قتيلين وثلاثة معتقلين من تنظيم داعش؛ والرد على ذلك سيتركز في ثلاث نقاط:

▪النقطة الأولى: أن عدد القتلى في هذه المنطقة شهيد واحد فقط هو: البطل خولان فاضل -رحمه الله-، وعدد المختطفين: خمسة، وليس ثلاثة -كما ذكر المصدر-؛ وتفاصيلها كالتالي:

الشهيد/ خولان فاضل -رحمه الله-، أحد منتسبي القوات الخاصة التي أسسها العميد أحمد علي عبد الله صالح، وقد كلف بمهام قتالية ضد الإرهاب في عدد من المحافظات، كما أنه كان من ضمن القوة التي قاتلت إلى جانب الزعيم -رحمه الله- حتى اللحظات الأخيرة، وقد تم أسره من قبل جماعة الحوثي، وبقي في الأسر لمدة شهرين؛ حتى صدر العفو العام، ثم أطلقوه.

فهل يمكن لمن عنده أدنى ذرة من عقل -بعد هذا- أن تنطلي عليه تهمة الداعشية لهذا البطل؟!

المختطف فايز فاضل "أخو الشهيد/خولان"، وهو مغترب في السعودية؛ سافر قبل العيد لزيارة أهله؛ وقد مر من جميع نقاط الحوثي الممتدة من البيضاء حتى منزله في البطحاء؛ ومعلوم لدى الخاص والعام أن هذه النقاط تقوم بالتدقيق على بيانات جميع المسافرين ولا يمر من عندهم إلا من ليس عليه تهمة؛ فهل يمكن أن تنطلي تهمة الداعشية على هذا المغترب عند من له مسكة من عقل؟

المختطف محمد عبده فاضل، أحد عقلاء المنطقة ووجهائها، المعروف لدى جميع أبناء المنطقة بطيبته وسمو أخلاقه، وتهمته بالداعشي تضحك جميع أبناء المنطقة.

المختطف طارق محمد عبده فاضل، ابن المختطف السابق، وهو أحد منتسبي القوات المسلحة، وهذا البيت غني عن التعريف مشهور بالنبل والمروءة عند جميع أبناء المنطقة، وتهمته بالداعشية تسقط صاحبها وتبين كذبه وافتراءه لدى جميع أبناء المنطقة.

المختطف نزيه فيصل فاضل، طالب الله بعد حاله، وجميع أبناء المنطقة على معرفة تامة بذلك.

المختطف مروان أمين فاضل، صغير السن، وإطلاق تهمة الداعشية عليه تجعل صاحبها مسخرة.

ومما تجدر الإشارة إليه عند هذه النقطة، أن جل أبناء هذه القرية المستهدفة والتي تحاول عصابة ما يسمى بالمركز الأمني إلصاق تهمة الداعشية بهم، هم رجال دولة، وينتسبون إلى أربعة قطاعات عسكرية، وقطاعين مدنيين، القطاعات العسكرية هي: (القوات الخاصة، الجيش، التوجيه المعنوي، والأمن المركزي). والقطاعان المدنيان هما: (البترول، الجمارك)، وعلى رأس هؤلاء ثلاثة من كبار القبيلة؛ وهم: المهندس عمر مسعد فاضل، قطاع البترول، الأستاذ جميل فاضل (أخو الشهيد/ خولان)، قطاع الجمارك، العميد/ نصر فاضل، خريج الكلية البحرية، مدير القاعدة الإدارية في جزيرة زقر.

وبعد هذا الكشف التوضيحي لبيانات المستهدفين في الجريمة وطبيعة القرية المستهدفة وأبنائها، وجب التنبيه إلى أمر مهم؛ وهو: أن اعتراف بيان العصابة الغريب حول العملية التي نفذتها في منطقة البطحاء بـ(قتيلين وثلاثة معتقلين) فقط، يشير إلى أن هناك تصفية جسدية للمختطفين، ونحن نحملها كامل المسئولية على حياة المختطفين الخمسة.

▪النقطة الثانية: أن بيان ما يسمى بـ(مركز الإعلام الأمني) حصر عمليته التي نفذها في منطقة البطحاء؛ في حين أنه نفذ عمليتين منفصلتين في آن واحد؛ إحداهما: ما تعرض لها البيان وسبق الكلام عليها، والعملية الثانية: تم تنفيذها على (قرية العجلة)؛ حيث تم مهاجمتها وقصف البيوت المليئة بالنساء والأطفال بجميع أنواع الأسلحة تحت جنح الظلام، وقد نتج عن ذلك أضرار بالغة وخسائر كبيرة لن تسقط بالتقادم.

(ولم يتعرض البيان لهذه العملية)، وهذه القرية تقطنها ثلاث أسر من آل فاضل؛ هي:

-أسرة العميد عبده ناجي فاضل، رجل الأمن الأول المعروف على مستوى المنطقة والمحافظة واليمن.

-أسرة الشيخ أبو حاتم الفاضلي، السلفي المعروف على مستوى اليمن وخارج اليمن، من أقدم طلاب الشيخ مقبل الوادعي ورفيقه في مرضه حتى لقي ربه تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

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-أسرة الدكتور علي محمد فاضل، طبيب جراحة القلب في مستشفى الثورة – صنعاء.

▪النقطة الثالثة، أن بيان ما يسمى بـ(مركز الإعلام الأمني) أرفق صورا، ونشر مقاطع ذكر أنها مضبوطات الأسلحة كانت بحوزة الخلية التي تمت مداهمتها في عمليته التي وصفها بالناجحة.

ويكفي في الرد على هذه النقطة، أن من أطلق الأسير خولان فاضل من سجونه في صنعاء ثم جاءه إلى عقر بيته وقتله، وأصدر بيانا عقب الجريمة بأنه تمكن من تصفية أحد المطلوبين الأمنيين الدواعش، وكذلك من اختطف المغترب فايز فاضل من بيته وأصدر بيانا بأنه تمكن من القبض على أحد أعضاء داعش بعد أن مر ذلك المغترب قبل شهر من جميع نقاطه الممتدة من البيضاء حتى إب، لا يعجزه أن يأتي بمجموعة أسلحة من مخازنه على أنها ضبطت بحوزة المطلوبين، كما لا يعجزه -أيضا- أن ينتزع اعترافات بالإكراه والإجبار من المختطفين أو غيرهم ليبرر جريمته ويثبت دعاواه المزيفة؛ ومعلوم أنه لا قيمة في الشرع ولا في القانون لهذه المواد المفبركة عند أهل الاختصاص.

وفي الختام، فإن قبيلة آل فاضل كغيرها من قبائل العود والمناطق الوسطى؛ لها عمقها، وتاريخها النضالي، ومكانتها العريقة وثقلها على مستوى المنطقة واليمن؛ تضم العديد من الهامات الكبيرة والكوادر أمثال: الشيخ حزام فاضل، عضو مجلس النواب، الشيخ علي عبده محسن فاضل، الشيخ عبده مصلح محمد فاضل، الشيخ عبده ناجي محسن فاضل، الشيخ حزام ناجي مصلح زايد فاضل، الشيخ علي أحمد فاضل، الشيخ حزام علي صالح فاضل، الشيخ صالح علي ثابت فاضل، رئيس فرع المؤتمر في المحافظة عقيل فاضل، مدير مدرسة الحرس الجمهوري العميد أحمد سيف فاضل... وغيرهم مما يصعب حصره من الهامات والوجاهات الاجتماعية والكوادر المؤهلة والضباط ونحوهم.

ومن يحاول النيل من قبيلة كهذه تحت مبررات سخيفة واتهامات مفبركة لن يخزي إلا نفسه.

وقبائل العود والمناطق الوسطى -خاصة- لا يمكن -بأي حال من الأحوال- أن تقبل من أي جهة كانت إلصاق تهمة الداعشية بهذه الأسر الكريمة والهامات الشامخة؛ التي تعد جزءاً لا يتجزأ منها، وقطعة من لحمها ودمها.

وبعدكل ما تقدم فإننا نؤكد على الآتي:

رفضنا القاطع لكل ما ورد في بيان ما يسمى بـ(مركز الإعلام الأمني) جملة وتفصيلاً.

رفضنا القاطع لمحاولة تطبيق نموذج آل الذهب في قيفة على آل فاضل في العود؛ ونؤكد للجميع أن آل فاضل -بشكل عام- والأسر والقرى والأفراد الذين تم استهدافهم -بشكل خاص- بعيدون كل البعد عما أورده البيان التضليلي المفبرك، ولن تستطيع أي جهة كانت جر أبناء العود إلى المستنقع الذي تهواه.

أن استهداف القريتين -آنفتي الذكر- ما هو إلا خطوة؛ إن تم تمريرها على أبناء العود ستتبعها قرى وأسر

وشخصيات وتحت نفس المبرر،

أن الظروف الآنية قد تعطي -طرفا ما- فرصة إمكان النيل من شخص أو بيت أو جماعة؛ لكن عواقبها ستكون وخيمة على المستوى القريب والبعيد،

أن هذه الحادثة إذا لم يتم تداركها ومعالجتها ستدخل المنطقة نفقاً مظلما يصعب الخروج منه، وستولد ثارات ستأكل الأخضر واليابس، وسيكتوي بنارها الجميع، نسأل الله السلامة للجميع.

بالإضافة إلى تأكيدنا على ما تقدم فإننا نشدد على المطالب الآتية:

سرعة تسليم الجناة إلى العدالة لأخذ جزائهم؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على دماء الناس وحرماتهم وبيوت.

سرعة الإفراج عن المختطفين (الخمسة) وليس (الثلاثة) كما ذكره البيان التضليلي، ونحملها كامل المسئولية

عن حياة المختطفين.

الكشف عن من سماهم البيان التضليلي (متعاونين من أبناء المنطقة) وهم بالأصح متورطون في الجريمة، وسرعة تسليمهم للعدالة، لأخذ جزائهم الشرعي والقانوني.

وكان الأجدر والأولى بما يسمى (مركز الإعلام الأمني) بعد وقوفه على طبيعة المستهدفين وقراهم، أن يصدر بيانا يكشف فيه الأشخاص الذين رفعوا له معلومات مغلوطة لا أن يصر ويحاول تبرير الجريمة ببيان تضليلي مفبرك يسخر منه الصغير قبل الكبير، والطفل قبل الرجل العاقل.

نهيب بجميع أبناء العود والمناطق الوسطى إلى التلاحم والتآخي والتكاتف والترابط والوقوف صفا واحدا ضد هذه التصرفات ورفض هذه الممارسات، وننوه الجميع بأن ثوب (داعش) قد تم نسجه وتفصيل كل على مقاسه وأصبح جاهزا داخل درج ما يسمى بـ(مركز الإعلام الأمني) سيلبسه كل حر شريف في حال مرت هذه الجريمة عليهم مرور الكرام.

عقد اجتماع موسع على مستوى العود والمنطقة والمحافظة والخروج برأي موحد يمنع تكرار مثل هذه الجريمة.

والله من وراء القصد،،،

صادر عن/ أبناء العود - آل فاضل