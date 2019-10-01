شكرا لمتابعة خبر عن بينهم ضابط يمني..تعرف على أبرز حراس زعماء العرب والشخصيات العامة الذين تعرضوا للقتل؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -





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أعادت حادثة مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، فتح ملفّ الحراس الشخصيين للرؤساء والملوك والشخصيات العامة في العالم العربي والعالم، إذ دفع كثيرون حياتهم ثمناً لحماية هذه الشخصيات، بينما قتل آخرون كالفغم في ظروف غامضة أو شخصية.

نستعيد هنا، أبرز عمليات قتل الحراس الشخصيين لسياسيين عرب، بعضهم قضوا بجرائم اغتيال، وبعضهم في تصفية حسابات:

كامل حنا ججو

كان كامل حنا ججو من أكثر الحراس المقرّبين من الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، وتذكر وسائل إعلام عدة أنه كان الشخص المخوّل تذوّق الطعام والشراب قبل صدّام للتأكد من عدم وجود سموم فيها، وقد قتل على يد عدي ابن صدّام ليلة 18 أكتوبر/تشرين الأول 1988.

في تلك الليلة كانت زوجة صدام حسين تستقبل سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وقام ججو بتوجيه الدعوات إلى كل المعازيم، باستثناء عدي، بسبب النفور المتبادل بينهما. وأثناء الحفل المقام على شرف مبارك أطلق ججو النار في الهواء، فسمع عدي صوت الرصاص وأرسل مرافقه يطلب وقف إطلاق النار، وعندما لم يستجب توجه عدي إلى الحفل وضرب ججو على رأسه ما أدى إلى وفاته.

عارف خطاب

مطلع العام 2013 توفي عارف خطاب المرافق السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. بداية اعتبرت الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، لتكشف الشرطة الفلسطينية في شهر يوليو/تموز من العام نفسه أن خطاب قتل بعدما ضربه رجلان كانا قد احتالا عليه في عملية بيع أرض وسرقة أموال.

علاء مخلوف

في يونيو/حزيران 2016، قتل علاء مخلوف، مرافق أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على طريق دمشق السويداء. ورغم تبني ما يعرف بـ"لواء أحرار العلويين" تفجير سيارة مخلوف، نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري رواية تبدو أقل واقعية عن حادث سير على طريق دمشق - السويداء نفسها أدى إلى وفاة مخلوف.

فكري حسين الجحما

في 22 مارس/آذار 2016، اغتال مسلحون مجهولون في مدينة عدن، جنوب اليمن، أحد الضباط المرافقين لنجل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو فكري حسين الجحما.

وأوضحت مصادر محلية في عدن أن مسلحين أطلقوا النار على الجحما، وهو من مرافقي ناصر منصور هادي، نجل الرئيس، وذلك في مديرية الشيخ عثمان، ما أدى إلى مقتله.