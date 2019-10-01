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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس لأنهم انفصاليين او اتباع للامارات ...لهذا السبب الخطير يرفض الرئيس هادي منح الزبيدي وهانني بن بريك مناصب في الشرعية
2019/10/01 الساعة 12:12 مساءً (الخليج 365 - متابعات )
كشف السياسي اليمني عبدالناصر المودع سبب رفض الرئيس هادي منح الانفصاليين مناصب في الشرعية وكتب المودع في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر قال فيها: رفض هادي منح الانفصاليين مناصب في سلطته المهترئة ليس بسبب أنهم انفصاليين، ولكن لأن هذه المناصب ستكون على حساب سلطته وجماعته، وستضعف مركزه في الجنوب"
واختتم بقوله: هادي عندما أدخل الحوثيين إلى صنعاء كان منتشي، وما قدم استقالته إلا حين طلبوا منه تعيين الصماد نائب له، ليحل محله حينما يريدون
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