صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس لأنهم انفصاليين او اتباع للامارات ...لهذا السبب الخطير يرفض الرئيس هادي منح الزبيدي وهانني بن بريك مناصب في الشرعية

2019/10/01 الساعة 12:12 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



كشف السياسي اليمني عبدالناصر المودع سبب رفض الرئيس هادي منح الانفصاليين مناصب في الشرعية وكتب المودع في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر قال فيها: ‏رفض هادي منح الانفصاليين مناصب في سلطته المهترئة ليس بسبب أنهم انفصاليين، ولكن لأن هذه المناصب ستكون على حساب سلطته وجماعته، وستضعف مركزه في الجنوب"

واختتم بقوله: هادي عندما أدخل الحوثيين إلى صنعاء كان منتشي، وما قدم استقالته إلا حين طلبوا منه تعيين الصماد نائب له، ليحل محله حينما يريدون

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