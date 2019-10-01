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صنعاء - ياسمين الخيامي - ملطام طارق عفاش يسقط السفير اليمني في مصر ارضا ويطيح به من منصبه

2019/10/01 الساعة 11:37 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



توقت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ان تتم الاطاحة بالسفير اليمني في القاهرة بعد الفضيحة المتعلقة باسقاط اسماء طالبات يمنييات من كشوف المنح في مصر واعطاء تلك المنح لمقربين من السفير



حيث باشرت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية بالتحقيق في وقائع فساد تورط فيها سفير اليمن في القاهرة محمد مارم.

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وبحسب مصادر مطلعة تضم اللجنة التي وصلت العاصمة المصرية القاهرة كلا من خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان مستشار وزير الخارجية وعضو ثالث من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي.

وفقا للمصادر فإن اللجنة ستقوم بالتحقيق في تجاوزات السفير مارم في موضوعات المنح الدراسية وأداء السفارة لمهامها في ظل الظروف السيئة التي تعيشها الجالية اليمنية في مصر.

يشار إلى أن القائمين على السفارة اليمنية بالقاهرة استبعدوا الطالبة فاطمة مساوى حجري إلى جانب أربع طالبات أخريات والحاصلات على أوائل الجمهورية بتقدير 97.7 من الكشف واستبدالهن بأبناء دبلوماسيين وأقارب ومقربين من السفير.

وكان العميد طارق عفاش قد تكفل بالنفقة على الطالبة فاطمة مساوى حجري وهي احدى الطالبات التي تم اسقاط اسمها من كشوفات المنح مع وهو ما جعل القضية تتفاعل بشكل كبير وفشلت كل جهود السفارة لاحتواء الفضيحة التي اساءت كثير لسمعة الشرعية وصدمت اليمنيين دخل مصر وخارجها .