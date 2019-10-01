أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 مقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

المجلس الانتقالي يؤكد اهتمامه بالطلبة المتفوقين من أبناء الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/423417/ أكثر من 1000 سلة غذائية لأهالي شرق المكلا بحضرموت مقدمة من الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/423418/ هيكل: خلال 10 أيام وردنا في ميناء الزيت 2 مليار لم يحدث منذ 20 عاماً https://www.elyamnelaraby.com/423419/ ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية اليوم الثلاثاء الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/423422/ خسائر كبيرة للحوثيين في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/423423/ بن حبريش يدشّن فعاليات “الشهر الوردي“ للتوعية بسرطان الثدي https://www.elyamnelaraby.com/423424/ العرادة يناقش تدخلات الصليب الأحمر الانسانية في محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/423425/ طقم حوثي ينهي حياة 5 أفراد من أسرة واحدة في حزيز بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/423426/ الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تختتم اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/423435/ باحث يمني ينال درجة الدكتوراه من ماليزيا عن رسالته في تأثير القات على المصابين بسكر الدم https://www.elyamnelaraby.com/423437/ أبو الغيط: تحقيقات هجمات ارامكو ستكشف بدقة الحقائق https://www.elyamnelaraby.com/423442/ الصندوق الخيري والعون توقعان اتفاقية شراكة وتعاون في مجال إدارة منح الدراسات العليا https://www.elyamnelaraby.com/423443/ معلومات جديدة من مختطفين تكشف زيف اطلاق المليشيا 350 أسيراًhttps://www.elyamnelaraby.com/423444/ عدن.. الإمارات تدعم ثانوية القدس بكراسي مدرسية https://www.elyamnelaraby.com/423449/ مليشيا الحوثي تعتدي على ابنه وزير سابق في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/423452/ القبض على خلية إرهابية تتبع مليشيا الاخوان في لحج https://www.elyamnelaraby.com/423454/ تكليفات جديدة في شبوة.. وتوقعات مؤكدة بنقل الحكومة الى المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/423457/ معلومات تكشف أسباب ارتفاع العقارات في صنعاء؟ https://www.elyamnelaraby.com/423458/ ناشطة سياسية لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي لم تنفذ اتفاق ستوكهولم بسبب صمت المجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/423466/ المالكي يعلُق على الفيديوهات والصور التي نشرها الحوثيين في جبهة نجران https://www.elyamnelaraby.com/423468/ # اليمن # صعدة # الحوثيين # الجنوب # شبوة # الإمارات # عدن # مأرب # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # اتفاق ستوكهولم

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