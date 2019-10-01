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عاجل.. وصول غريفيث إلى صنعاء لانعاش مشاورات جديدة مع الحوثيين

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

غريفيث

غريفيث

عاجل.. وصول غريفيث إلى صنعاء لانعاش مشاورات جديدة مع الحوثيين

كتب

الخليج 365-صنعاء

وصل لقبل دقائق المبعوث الاممي الى مطار صنعاء الدولي مارتن جريفيث في جولة جديدة.

 

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وقالت مصادر خاصة إن جريفيث وصل الى مطار صنعاء لمحاولة انعاش المشاورات من جديد مع مليشيا الحوثي.

 

وتاتي زيارة الرجل الغير معلنة ضمن جولة مكوكية جديدة في محاولة لانعاش مشاورات جديدة تقود إلى اتفاق لاخراج اليمن من ازمته الحالية .

 

ومنذ اكثر من سنة ومليشيا الحوثي ترفض تنفيذ اتفاق الحديدة.

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