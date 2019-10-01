المالكي يعلُق على الفيديوهات والصور التي نشرها الحوثيين في جبهة نجران

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

المالكي

كتب الخليج 365 - متابعات خاصة

قال المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي" إن إجمالي خسائر مليشيا الحوثي ، بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من مسلحيها، خلال المدة من بين 16 - 30 سبتمبر الجاري".



وسخر المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، من الادعاءات التي تصدر من المليشيا الحوثية الإرهابية بشأن "كتاف" والتي لا أساس لها من الصحة..معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام المليشيا مصدراً لها كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه..مستشهداً بادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن "كتاف" وأنها غير صحيحة..مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

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وأوضح العقيد المالكي، أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية..مستعرضاً أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية..متطرقا إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي, إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

ولفت المالكي النظر إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

مؤكدا أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للمليشيا الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه المليشيا المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.

هذا وكان قد نشر الحوثيون فيديوهات وصور لأسرى من قوات تابعة للجيش الوطني وكذلك معدات وأسلحة وآليات عسكرية قالوا أنهم سيطروا عليها .