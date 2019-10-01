تكليفات جديدة في شبوة.. وتوقعات مؤكدة بنقل الحكومة الى المحافظة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

شبوة

كتب الخليج 365 - خاص

أصدر مدير أمن محافظة شبوة "عوض مسعود الدحبول" قررا بتكليف بعض الضباط في المصالح والاقسام الداخلية بشرطة المحافظة.



وكلف الدحبول الرائد محمد محمد المذب مديرا لشرطة بيحان, والنقيب اوسان صالح عبد الكريم ثابت نائبل لفرع الاحوال المدنية, والملازم2 حيدره صالح سالم العطل قائدا لمعسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق, والمساعد عبد المحسن العظمي ضابطا أمن منشأة النشيمة.

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وكانت قد اكدت مصادر مطلعة ان توجيهات رئاسية صدرت تقضي بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة

وبحسب المصادر فقد قضت التوجيهات بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق.

وقال مصدر حكومي ان القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وامنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وابين مشيرا إلى ان العودة ستتم خلال ال 4 ألايام القادمة.