القبض على خلية إرهابية تتبع مليشيا الاخوان في لحج

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
لحج
كتب
الخليج 365
تمكنت القوات الأمنية في لحج من القبض على عصابة قامت بعملية قطع الطرق القوات الجنوبية بالمحافظة خلال أحداث عدن الأخيرة.
وقال مدير إدارة أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد في تصريحات له: " إن هذه العصابة استغلت انسحاب القوات الجنوبية من المحافظة وقامت بالاستيلاء على بعض المعدات العسكرية ".
وأضاف السيد " أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة كانت تتابع كل تحركات العصابة خلال الفترة الماضية أثناء انسحاب القوات الجنوبية وذلك في إطار خطتها في الكشف عن الخلايا النائمة التابعة لمليشيات الإخوان التابعة للشرعية والقضاء عليها سريعا ".
وأشار السيد، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية بالإطاحة بالعديد من الخلايا النائمة التابعة لمليشيات الإخوان، وتمكنت من استعادة معدات عسكرية مختلفة كانت قد استولت عليها العصابات الإجرامية في أحداث عدن .
واكد وجود عمليات مراقبة لبعض الخلايا الارهابية الإخوانية النائمة في محافظة لحج حيث يتم رصد تحركاتها من أجل القبض عليها وتقديمها للعدالة وتطهير المحافظة منها.
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