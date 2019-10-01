مليشيا الحوثي تعتدي على ابنه وزير سابق في صنعاء

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر محلية في صنعاء ان مليشيا الحوثي اعتدت على ابنه وزير الدولة السابق شايف عزي صغير واختطاف اثنين من اقاربه في صنعاء.



وذكرت المصادر إن عناصر من المليشيات اعترضت سيارة زوج ابنته اثناء تواجدها مع زوجها في احدى شوارع العاصمة صنعاء وقامت بالاعتداء بالضرب عليهما واعتقلت الزوج عاصم عبدالله حكيم واقتادته إلى جهة مجهولة.

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وأوضحت أن ابنة الوزير قاومت اعتقال زوجها ورفضت النزول من السيارة الا ان المليشيات اعتدت بالضرب المبرح على الفتاة واجبرتها بقوة السلاح على النزول ونهب السيارة.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد داهمت منزل شايف عزي صغير في شارع هائل بصنعاء مؤخراً وقامت باعتقال نجيب هديش احد اقاربه واقتادته الى جهة مجهولة.

واكدت المصادر ان المليشيات تمارس الضغط على الوزير المتواجد حاليا في القاهرة من أجل عودته إلى صنعاء.. بعد ان رفض مرارا وتكرارا الانضمام إلى مجلسها السياسي ورفض كل عروضها ولم يتبقى معها إلى ممارسة وسائل الضغط والاعتداء على اسرته واخفاء اقاربه قسريا.

وتعرض الوزير شايف لعدة محاولات اغتيال من قبل المليشيات الحوثية احداها في نوفمبر 2014 بصنعاء قبل ان يقرر الفرار من اليمن إلى القاهرة.