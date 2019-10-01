الصندوق الخيري والعون توقعان اتفاقية شراكة وتعاون في مجال إدارة منح الدراسات العليا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

احتضنت مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بالمكلا، مراسيم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسستا الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، والعون للتنمية لإدارة برنامج منح الدراسات العليا بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصندوق الخيري الدكتور عبدالقادر علي باعيسى.



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حيث تستهدف الاتفاقية التي وقعها عن الصندوق الخيري المدير التنفيذي المهندس عوض محمد بلفقية، وعن العون المدير التنفيذي الدكتور عبداللاه بن عثمان، طلاب الدراسات العليا؛ وتعد هذه الاتفاقية إطاراً للتعامل بين المؤسستين، لغرض إدارة مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين لبرنامج منح الدراسات العليا، الممول من العون، لأجل دعم طلاب الدراسات العليا، داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.

وتعتبر هذه الاتفاقية التي حضر توقيعها الأخ علاء عبدالرحمن الباص، محاسب طلاب العون من قبل مؤسسة الصندوق الخيري، والأخت فريال فرج باسعد، مختصة طلاب العون بالصندوق الخيري، سالم أحمد بن حمده، اخصائي البرامج التعليمية بالعون، تعتبر الاتفاقية الثانية التي يتم توقيعها بين المؤسستين، فالاتفاقية الأولى خاصة بطلاب البكالاريوس.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية للشراكة الطويلة بين المؤسستين في تمويل وإدارة المنح الدراسية داخل الجمهورية وخارجها.