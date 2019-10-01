شكرا لقرائتكم خبر عن أكد فيه عدم الشفقة والرحمة .. جنوب اليمن يستفيق على اعلان خطير للانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادلى قائد قوات النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر جنوب شرق اليمن بتصريح صحفي هام

وقال البوحر في نص تصريحه وتنشره “المرصد” كما جاء:

الى الاخوة مشائخ وشخصيات اجتماعية واعيان ورجال اعمال نبشركم ان ارضنا لن نسكت عن ماحصل ويحصل فيها اكثر من ذلك .

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الاعداء لديهم خيارات..! ونحن لدينا خيار واحد وهو الحرب ونقسم بالله اننا لن نتخلى عنها واننا نعمل جميع الإجراءات لاتخاذ اللازم حيال ذالك خلال الأيام القادمة،

وننصح جميع الاباء الذين لديهم ابناء اومايسمى بقيادة مع القوات الإرهابية الغازية لارضنا بأن يناصحوهم وان لايسمحوا بأن يتحكم بهم هؤلاء الغزاة ونحذرهم باننا لن تأخذنا بهم شفقه ولا رحمه كان من كان ،، فمن له ابن أو قريب عليه أن يسحبه .

والايام القادمة كفيلة بأن يكون الكلام على الأرض إن شاء الله.

المقدم محمد سالم البوحر