شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان الوزير الميسري يطلق رصاصة الرحمة على المجلس الانتقالي ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في تغريدة له على تويتر أن ‏تحرير الجنوب من أوهامه يعني أن نقف في وجه الهويات الصغيرة

وأن نعتز بهويتنا اليمنية، وأن ندرك أن مصير الجنوب مرتبط بمصير الشمال، وأن الأخطار التي تهدد الشمال تصيب الجنوب في مقتل.

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وأننا لن نفرط في اليمن الواحد في شكلة الإتحادي الجديد، هذا ما يجب أن يفهمه صبيان المليشيات هنا وهناك .



