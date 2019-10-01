شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر قنبلة ويكشف عن الضحايا القادمين من الحكام العرب .. ويتحدث عن الرسالة الأخيرة قبل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ أكاديمي وأستاذ علوم سياسية كويتي بتهاوي عدد من ممن أسماهم "الطغاة العرب" .

واستعان الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي بعدد من القصص القرآنية للتدليل على وجهة نظره.

وقدم لكلامه بزيارة قام بها إلى متحف تاريخي بالقاهرة ، قائلا : "المكان : دار الآثار المصريه ( ميدان التحرير القاهره ) . الوقت : شتاء2012 . وقفت أتأمّل في صندوق زجاجي مُسجّى فيه جثمان فرعون مصر . سبحان الله . أهذا فرعون مصر ؟ جيفة متآكلة نتنه لا حول لها ولا قوّة ؟ ( فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ..) " .

وأضاف "النفيسي" في سلسلة تغريدات: ""الطاغية عبر التاريخ يمر بمراحل عدة، أولها مرحلة الانتفاش، أسميها أنا مرحلة الـpopcorn (فشار) لكن مرحلة الـpopcorn سرعان ما تنتهي وتكشفها الهزيمة على كل صعيد: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتبدأ مرحلة الغرق (حرام عليكم) .. (سأستقيل) .. (الآن فهمتكم)".

وأضاف: ""الذي يتأمل سيناريو فرعون في القرآن، لا بل سكريبت script فرعون بألفاظه وصوره، ويتم تنزيله على طغاة العرب، لا يحتاج كثير ذكاء لوحدة المصير والمآل".